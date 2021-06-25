Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман привился от коронавируса: «Чего рассусоливать?»

Недавно в Екатеринбурге закончилась вакцина от COVID-19. Фото: страница Евгения Ройзмана в Instagram

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поставил прививку от коронавируса. Об этом политик написал у себя в Instagram.

- Привился. А чего рассусоливать-то? – сделал краткую подпись к своему фото Евгений Ройзман.

Интересно, что не все подписчики Ройзмана отреагировали на эту новость положительно. Кто-то посчитал, что политику заплатили за рекламу вакцинирования от COVID-19.

Напомним, что на днях в Екатеринбурге кончились вакцины от коронавируса. Но губернатор Евгений Куйвашев успокоил уральцев, сказав, что в регион уже привезли 36 тысяч доз вакцины «Спутник V».