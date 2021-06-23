Депутат Госдумы раскритиковал алапаевский суд из-за мягкого приговора бизнесмену, сломавшему парню челюсть

Парламентарий считает, что Алапаевский район давно отличается выборочным правосудием. Фото: страница Дмитрия Ионина "Вконтакте"

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин отреагировал на приговор Алапаевского городского суда, который оставил на свободе местного бизнесмена, сломавшего парню челюсть на пляже.

Прокуратура добивалась, чтобы подсудимого отправили на два года в колонию, но Алапаевский суд приговорил Германа Джамалова к ограничению свободы. Колонии он избежал.

- К сожалению, Алапаевский район давно отличается выборочным правосудием. К примеру, у меня сейчас в работе новое обращение по фактам избиения людей, в том числе по фактам связанным с вымогательством, в которых замешаны представители одной из диаспор, - поделился с «КП-Екатеринбург» Дмитрий Ионин.

Он отметил, что правоохранительная система Алапаевска часто трактует подобные дела скорее в пользу обвиняемых.

- Вот и в этой ситуации осужденный хотя и всем своим видом демонстрировал уверенность в правильности своих действий, но, в итоге, получил минимальное наказание. Надеюсь, что это станет предметом рассмотрения в вышестоящей судебной инстанции, - отметил парламентарий.