Фото: instagram.com/mihalkova

Бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась со своими подписчиками в Instagram архивным фото с подругой из студенческого КВН. Актриса сначала предложила фанатам угадать, когда сделан снимок, а затем рассказала, что ему уже 15 лет, выложив новое фото с той же подругой.

- И там, и там - моя подруга Катя, с которой мы начинали покорять вершины КВН, - написала Юлия.

Фото: instagram.com/mihalkova

Также актриса предложила подписчикам вспомнить, как называлась команда КВН, где она начинала свой путь. Правильным оказался ответ «Непарни». Юлия Михалкова предалась воспоминаниям, приехав в Екатеринбург на встречу выпускников КВН.

- Я с удовольствием прилетела в Екатеринбург на встречу выпускников КВН. Компанию мне составили 6000 веселых и находчивых россиян, - написала актриса в сторис в Instagram.

Она отметила, что благодаря участию в КВН, у нее появилось много знакомств, она научилась быстро думать и работать в команде, достойно принимать поражения и идти к победе.

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