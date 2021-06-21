Проводится проверка: в Сысерти следователи разбираются в гибели на оленьей ферме

Жительница Екатеринбурга и члены ее семьи прибыли на оленью ферму в качестве посетителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет Свердловской области разберется в обстоятельствах инцидента, который произошел на «Бархатные рога» под Сысертью. Напомним, днем 20 июня на территории комплекса на женщину с ребенком упало дерево. От полученных травм она скончалась. В ведомстве проводится доследственная проверка по факту происшествия.

- Жительница Екатеринбурга и члены ее семьи прибыли на оленью ферму в качестве посетителей. В ходе прогулки по территории фермы, в лесном массиве, поднялся сильный ветер, который стал ломать деревья. В результате обломившаяся вершина березы упала на женщину, причинив ей несовместимые с жизнью травмы, - сообщают в СУ СК России по Свердловской области.

Следователи СК проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Точная причина смерти женщины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.