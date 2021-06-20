В Екатеринбурге зоозащитники спасли из колодца чистопородную хаски

Собака не могла выбраться из колодца самостоятельно. Фото: https://vk.com/zoo_spas_ekb

На улице Рощинской у дома №29 в канализационный колодец провалилась собака породы хаски. Она не могла выбраться оттуда самостоятельно. Но к счастью, прохожие услышали ее лай и вызвали зоозащитников.

- Обнаружившая собаку девочка-подросток героически нас дождалась и провела на пустырь, где среди трав в человеческий рост прямо на небольшой тропинке притаилась круглая дырка в земле, - рассказывают представители ЗооСпаса в Екатеринбурге. - На дне поверх разного мусора сидела... Тут она подняла голову: чистопородная хаски! Стало ясно, что эта собака потерялась, и скорее всего, ее ищут. А значит, вариант «вытащить и выпустить» неприемлем.

Из колодца собаку подняли на веревке, после чего отвезли в приют. Сегодня стало известно, что ее хозяева нашлись и уже забрали собаку домой.