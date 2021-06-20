За сутки от COVID-19 в Свердловской области скончались 15 человек

COVID-19 за сутки был обнаружен еще у 165 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Свердловской области медики продолжают фиксировать не только рост числа заболевших коронавирусом, но и количество пациентов, умерших от него. О новых летальных исходах сегодня сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью.

- Зарегистрировано 15 случаев смерти больных COVID-19, - прокомментировали в оперативном штабе. - Общее число случаев – 3 678.

Добавим, что COVID-19 за сутки был обнаружен еще у 165 человек в Свердловской области. Из них 34 - жители Екатеринбурга.