В Екатеринбурге ночью в подъезде жилого дома загорелись две детские коляски

Жильцы успели погасить пламя до прибытия пожарных. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пятом часу ночи на улице Хвойной в Екатеринбурге потребовалась помощь пожарных. В подъезде пятиэтажного жилого дома начался пожар.

- На площади в три квадратных метра горели две детские коляски на лестничной клетки на первом этаже, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.

К месту ЧП выезжали две пожарные машины и шесть сотрудников МЧС. Правда, проснувшиеся жильцы дома успели погасить коляски еще до прибытия спасателей. Причина пожара устанавливается.