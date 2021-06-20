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Происшествия20 июня 2021 7:23

В Екатеринбурге ночью в подъезде жилого дома загорелись две детские коляски

По неизвестной причине они вспыхнули на лестничной клетке на первом этаже
Источник:kp.ru
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Жильцы успели погасить пламя до прибытия пожарных.

Жильцы успели погасить пламя до прибытия пожарных.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пятом часу ночи на улице Хвойной в Екатеринбурге потребовалась помощь пожарных. В подъезде пятиэтажного жилого дома начался пожар.

- На площади в три квадратных метра горели две детские коляски на лестничной клетки на первом этаже, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.

К месту ЧП выезжали две пожарные машины и шесть сотрудников МЧС. Правда, проснувшиеся жильцы дома успели погасить коляски еще до прибытия спасателей. Причина пожара устанавливается.