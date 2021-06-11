В Нижнем Тагиле до конца года на ремонт трамвайных путей потратят больше 15 миллионов рублей

Специалисты уже приступили к работе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле до конца 2021 года на ремонт трамвайных путей выделят больше 15 миллионов рублей. Специалисты уже приступили к работе. В частности, на улице Индустриальной ремонтируют стыки и укладывают межрельсовые соединения. А вот в Дзержинском районе перекладывают рельсы, на пересечении улицы Зари и Ленинградского проспекта обновят 123 метра полотна. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

- Стараемся все делать в ночное время. Для того чтобы в течение дня выполнять все свои основные работы по перевозке пассажиров, - отметил директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

Напомним, накануне в Нижнем Тагиле завершили ремонт одной из старых улиц города. На Декабристов вместо брусчатки уложили свежий асфальт. Специальная комиссия разрешила ввести этот участок в эксплуатацию. Стоимость ремонта участка от улиц Носова до Челюскинцев составила чуть больше 12 миллионов рублей.