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Общество10 июня 2021 19:19

В Нижнем Тагиле отремонтировали участок одной из самых старых дорог города

Стоимость работ на улице Декабристов составила чуть больше 12 миллионов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Протяженность отремонтированного участка составляет порядка 350 метров

Протяженность отремонтированного участка составляет порядка 350 метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле завершился ремонт улицы Декабристов, на одной из самых дорог города вместо брусчатки положили асфальт. Окончание работ подтверждено документально, специальная комиссия разрешила ввести этот участок в эксплуатацию.

- У членов комиссии не нашлось претензий к подрядчику, который занимался ремонтом дороги на улице Декабристов. ООО «Аэродромдорстрой» успешно сдал свой первый объект 2021 года, - сообщают в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Стоимость ремонта участка от улиц Носова до Челюскинцев составила чуть больше 12 миллионов рублей. Его протяженность – порядка 350 метров. Теперь здесь сможет ездить не только частный, но и общественный транспорт. Дорогу ремонтировали в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».