В Екатеринбурге арестовали полицейского, который вымогал взятку у наркодиллера из Сербии

Иностранцу угрожали оформить его действия по более тяжкой статье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники отделения собственной безопасности при поддержке ФСБ задержали оперуполномоченного отдела полиции № 5, которого обвиняют в получении взятки. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, в январе 2020 года старший лейтенант задержал 40-летнего гражданина Сербии, который подозревался в распространении наркотиков. Он с еще двумя коллегами требовал 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела, а иностранец согласился.

- Передача денег состоялась в кабинете оперуполномоченного. Ему вменяют получение взятки в крупном размере в составе группы лиц с вымогательством. За это предусмотрен срок до 12 лет, - отмечает инсайдер.

Уголовное дело по статье «Дача взятки» завели и на гражданина Сербии. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Отметим, что оперуполномоченный был уволен из органов «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД».