Режиссер Никита Михалков привился вторым компонентом вакцины от коронавируса

Второй компонент вакцины режиссер получил около двух недель назад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Режиссер Никита Михалков сегодня прилетел в Екатеринбург, чтобы принять участие в открытии выставки об Александре Невском. Между делом он также рассказал, что две недели назад сделал вторую прививку от коронавируса.

- Стою перед вами пока живой, прислушиваюсь к себе, - говорит Никита Михалков. - Хотите смешной анекдот? Очень тревожные вести по вакцине пришли с Дальнего Востока. Беда случилась в семье врачей: 41-летняя врач-педиатр сделала прививку и через неделю обнаружила, что муж ушел к не привитой 25-летней медсестре (смеется). На этой обнадеживающей ноте хочу сказать: прививайтесь ребята, прививайтесь.

Первый компонент вакцины режиссер получил в конце апреля. Свое решение он объяснил тем, что "теряет бдительность" и порой забывает надеть маску. Добавим, что ранее режиссер в рамках программы "Бесогон" обвинял Билла Гейтса в намерении чипировать население планеты под видом вакцинации.