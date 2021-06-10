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Общество10 июня 2021 18:17

Режиссер Никита Михалков привился вторым компонентом вакцины от коронавируса

Об этом он рассказал в Екатеринбурге на открытии выставки об Александре Невском
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Второй компонент вакцины режиссер получил около двух недель назад.

Второй компонент вакцины режиссер получил около двух недель назад.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Режиссер Никита Михалков сегодня прилетел в Екатеринбург, чтобы принять участие в открытии выставки об Александре Невском. Между делом он также рассказал, что две недели назад сделал вторую прививку от коронавируса.

- Стою перед вами пока живой, прислушиваюсь к себе, - говорит Никита Михалков. - Хотите смешной анекдот? Очень тревожные вести по вакцине пришли с Дальнего Востока. Беда случилась в семье врачей: 41-летняя врач-педиатр сделала прививку и через неделю обнаружила, что муж ушел к не привитой 25-летней медсестре (смеется). На этой обнадеживающей ноте хочу сказать: прививайтесь ребята, прививайтесь.

Первый компонент вакцины режиссер получил в конце апреля. Свое решение он объяснил тем, что "теряет бдительность" и порой забывает надеть маску. Добавим, что ранее режиссер в рамках программы "Бесогон" обвинял Билла Гейтса в намерении чипировать население планеты под видом вакцинации.