«Это сакральный разговор»: Никита Михалков о выставке об Александре Невском, открывшейся в Екатеринбурге

Никита Михалков одним из первых посетил выставку об Александре Невском в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 10 июня, в Екатеринбурге открылась выставка «Александр Невский. Судьба России». Она приурочена к 800-летию полководца и отличается большим количеством интерактивных элементов. Историю Александра Невского посетителям рассказывают с помощью анимированных инсталляций, информационных панелей, которые реагируют на прикосновения, и технологии виртуальной реальности.

На выставке в виртуальной реальности посетители могут поупражняться в стрельбе из средневекового лука.

Например, посетители могут потренироваться в фехтовании средневековым мечом и стрельбе из лука. Выставка начала свою работу в историческом парке «Россия – Моя История». Церемонию открытия посетил среди прочих и режиссер Никита Михалков.

- Я считаю, что эта выставка не просто познавательная. Это сакральный разговор, - сказал Никита Михалков на открытии. – Она охватывает почти 1000 лет. И мы видим живого человека со всеми слабостями, страстями, сомнениями. Это важнейшее событие, я считаю. Не только историческое, но и огромной политической важности для такого города с такой невероятной судьбой – и трагической, и героической. Для города, в котором была расстреляна Царская семья, в котором ковалась победа в невероятных усилиях.

Выставка открылась 10 июня. Фото: Фонд святой Екатерины

Также Никита Михалков отметил, что выставка об Александре Невском будет интересна, как взрослым, так и детям, а также, что в Екатеринбурге на этой же площадке можно будет открыть выставку о том, что происходит в современном мире.

- В 1943 году Черчилль выступает и говорит, что никто кроме советской армии не мог бы сломать фашизму хребет, а через 70 лет европейский парламент принимает резолюцию о том, что вторую мировую войну развязал СССР. И это все происходит сегодня и это надо знать, - отмечает Никита Михалков. - Когда мы видим Европу обессиленной, которая прячет свою трусость за словами о толерантности и мультикультурализме, когда глава шведской полиции по телевидению предупреждает женщин, что им лучше не выходить после 21.00 на улицу, как в оккупированном городе - это все серьезно. Поэтому для нас это должна быть превентивная акция. Мы должны объяснять не по результату, а изначально исходить от причин, почему так происходит и к чему это привело сегодня. Поэтому я считаю, что это замечательная затея. Фонд Святой Екатерины, который организовал эту выставку – низкий им поклон.

Никита Михалков: «Я считаю, что эта выставка не просто познавательная. Это сакральный разговор» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также Никита Сергеевич рассказал о том, что две недели назад он получил второй компонент вакцины от коронавируса.

- Стою перед вами пока живой, прислушиваюсь к себе, - говорит Никита Михалков. - Хотите смешной анекдот? Очень тревожные вести по вакцине пришли с Дальнего Востока. Беда случилась в семье врачей: 41-летняя врач-педиатр сделала прививку и через неделю обнаружила, что муж ушел к не привитой 25-летней медсестре (смеется). На этой обнадеживающей ноте хочу сказать: прививайтесь ребята, прививайтесь.