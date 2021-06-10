Отбывать наказание водитель, устроивший смертельное ДТП, будет в колонии-поселении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске водителя, устроившего ДТП с двумя погибшими, отправили в колонию. Василий Перфильев ночью 22 ноября 2020 года без прав и в состоянии алкогольного опьянения вылетел на встречную полосу на трассе Пермь - Екатеринбург и столкнулся с «Шевроле Лачетти», в котором находились водитель и два пассажира.

- От полученных в дорожно-транспортном происшествии телесных повреждений оба пассажира, находившиеся в автомобиле «Шевроле Лачетти», погибли, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Мужчину признали виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), отмечает «Уральский меридиан». Первоуральский городской суд приговорил Василия Перфильева к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на два года.