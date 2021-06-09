Уральцу, задолжавшему 1,3 миллиона по алиментам, дали реальный срок

Отбывать наказание уралец будет в исправительной колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Талицы, задолжавшему крупную сумму по алиментам, дали реальный срок. Мужчина должен был выплачивать деньги на содержание трех детей, но даже не пытался найти работу и накопил долг в 1,3 миллиона рублей.

- В апреле 2019 года он был привлечен к административной, а в феврале 2020 года - к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. При этом подсудимый должных выводов для себя не сделал, не трудоустроился, материальную помощь детям не оказывал. Более того, встав в службе занятости на учет в качестве безработного, подсудимый скрыл от судебных приставов доход от пособия по безработице, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

Талицкий районный суд признал уральца виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание ребенка, если это деяние совершено неоднократно) и приговорил его к семи месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.