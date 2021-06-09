Уральца отправили в колонию за расстрел остановки из пневматического пистолета

Уралец разбил стекла остановочного комплекса, выстрелив в него из пневматического пистолета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском местно жителя отправили в колонию за расстрел остановки из пневматического пистолета. Инцидент произошел еще 23 февраля 2020 года. Николай Делюкин, разгуливая днем по улицам города в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекла остановочного комплекса, выстрелив в него из пневматического пистолета Anics-101.

- Он произвел не менее двух выстрелов в сторону павильона остановки общественного транспорта «Выставочный зал», установленного вблизи дома № 60 по пр. Победы в городе Каменск-Уральский, испортив тем самым имущество МКУ «Управление городского хозяйства», - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Суд признал Николая Делюкина виновным по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм) и, учитывая отмену условно-досрочного освобождения от ранее назначенного наказания по приговору мирового суда, приговорил его к 1 году 10 месяцем лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.