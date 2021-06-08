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Здоровье8 июня 2021 15:15

В Свердловской области подростки стали чаще болеть коронавирусом

Рост заболевших зафиксировали из-за прошедших последних звонков
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Рост заболевания среди школьников зафиксировали из-за прошедших в школах массовых мероприятий

Рост заболевания среди школьников зафиксировали из-за прошедших в школах массовых мероприятий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области подростки стали чаще болеть коронавирусом. Об этом во время брифинга рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Рост заболевания среди школьников скорее всего зафиксировали из-за прошедших последних звонков.

- Во многих образовательных учреждениях проходили массовые мероприятия. Но видимо не всегда они проходили с соблюдением необходимых норм, - рассказал Павел Креков.

Также он отметил, что подростки, как правило, переносят болезнь легко. Напомним, что сейчас прививки от коронавируса подросткам пока не ставят - они противопоказаны лицам младше 18 лет.