Рост заболевания среди школьников зафиксировали из-за прошедших в школах массовых мероприятий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области подростки стали чаще болеть коронавирусом. Об этом во время брифинга рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Рост заболевания среди школьников скорее всего зафиксировали из-за прошедших последних звонков.

- Во многих образовательных учреждениях проходили массовые мероприятия. Но видимо не всегда они проходили с соблюдением необходимых норм, - рассказал Павел Креков.

Также он отметил, что подростки, как правило, переносят болезнь легко. Напомним, что сейчас прививки от коронавируса подросткам пока не ставят - они противопоказаны лицам младше 18 лет.