В Екатеринбурге мама с пятилетним малышом попали под машину, перебегая дорогу в неположенном месте

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сегодня утром, 8 июня, мама с пятилетним малышом попали под машину, перебегая дорогу в неположенном месте напротив дома № 7 на улице Юлиуса Фучика. 31-летняя женщина не пострадала, а вот ребенка доставили в больницу с тупой травму живота и ушиб правой ноги.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Рено Дастер», при выезде с прилегающей территории на улицу Чайковского, допустил наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Сотрудникам ГИБДД женщина рассказала, что она видела машину, но вместо того, чтобы подождать, когда автомобиль проедет, она решила побыстрее перейти дорогу. По данным госавтоипекторов, за рулем «Рено Дастер» находился 40 –летний мужчина. Он рассказал, что при выезде со двора отвлекся на проезжающий с правой стороны автомобиль, а, заметив пешеходов, затормозил, но наезда избежать не удалось.

За переход проезжей части в неположенном месте женщину оштрафовали на 500 рублей. В отношении водителя также возбуждено административное производство, так как он не уступил дорогу, выезжая с прилегающей территории. Кроме того, информация о нарушении ПДД матерью направлена в комиссию по делам несовершеннолетних.