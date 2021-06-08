Илья Варламов поддержал идею Алексея Орлова убрать ограждения в Екатеринбурге

Блогер заявил, что заборы в городе не нужны совсем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Урбанист Илья Варламов поддержал инициативу мэра Екатеринбурга о демонтаже ограждений. Блогер заявил, что заборы в городе не нужны совсем и предложил заменить их на столбики и полусферы, если это касается парковок и кустарники, если необходимо разделение проезжей части и тротуара.

- Если мы говорим про неправильную парковку, то здесь могут применяться административные меры - необходима система фиксации нарушений, эвакуация, чтобы у людей даже не возникало желания парковаться на газоне, - рассказал Илья Варламов официальному порталу Екатеринбурга. - Если мы говорим про разделение проезжей части и тротуара, то опять же вместо забора можно высаживать кустарники, которые более эстетичны и лучше забора защищают тротуар от шума и пыли и, при этом, препятствуют «выбеганию» людей на проезжую часть.

Напомним, об инициативе Алексея Орлова демонтировать часть ограждений с улиц города стало известно на прошлой неделе. Мэр дал поручение составить реестр заборов, которые можно убрать.