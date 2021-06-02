Алексей Орлов предложил демонтировать ненужные заборы в городе

Убирать ограждения будут там, где участок проезжей части не считается аварийным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алексей Орлов предложил демонтировать ненужные заборы у проезжих частей. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии, глава Екатеринбурга поручил председателю комитета благоустройства Тамаре Благодатковой составить реестр участков, где можно избавиться от заборов.

- Сегодня ГОСТ позволяет не устанавливать дорожные ограждения на тех участках, которые оборудованы газоном. Необходимо понимать, что ограждения требуют финансовых ресурсов, кроме того, они создают определенные неудобства коммунальным службам при содержании тротуаров, - сказал Алексей Орлов.

Убирать ограждения будут там, где участок проезжей части не считается аварийным и позволяет ГОСТ. В ближайшее время мэр проведет рабочую встречу с ГИБДД и комитетом благоустройства, на котором обсудит создание реестра таких участков.