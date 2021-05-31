Екатеринбуржцы выбрали изображение марки, посвященной присвоению звания «город трудовой доблести»

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Екатеринбуржцы выбрали изображение для памятной марки, которая посвящена присвоению звания уральской столице «Город трудовой доблести». В онлайн-голосовании приняли участие больше полутора тысяч горожан. На выбор было предложено сразу девять памятников, темой которых является Великая Отечественная война.

- В течение недели жители мегаполиса выбирали понравившийся им вариант марки. Уверенную победу одержал памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, за него проголосовали 61,5 % участников, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Почетное звание «Город трудовой доблести» Екатеринбург получил летом прошлого года по решению Президента России Владимира Путина. Это значит, что жители уральской столицы внесли существенный вклад достижение Победы в Великой Отечественной войне.