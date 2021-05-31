Губернатор Свердловской области учредил специальные премии для врачей

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области учредил специальные премии для работников системы здравоохранения. Такой указ глава региона подписал 31 мая. Премии будут присуждать в десяти номинациях, среди них «На переднем крае», «За верность профессии», «Бескорыстное и самоотверженное служение людям» и другие.

- Такое решение – признание заслуг всех уральских врачей в борьбе за сохранение жизней и здоровья жителей региона. Символично, что премии в сфере здравоохранения учреждены в Год медицинского работника, - сообщают в оперштабе Свердловской области.

Всего учредили премии трех степеней. 22 человека смогут получить 270 тысяч рублей, еще 22 – 220 тысяч рублей, а также поощрение в размере 160 тысяч рублей. Выдвигать соискателей будут медицинские коллективы, определит лауреатов специальная конкурсная комиссия.

- Врачи, фельдшеры, медсестры, санитары, наши добровольцы-медики всегда показывают пример профессионального мужества и доблести. Но особенно мы почувствовали это в непростой период эпидемии, - добавил Евгений Куйвашев.