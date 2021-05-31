В Нижнем Тагиле с 1 июня несколько городских маршрутов поменяют нумерацию

На 44 маршрутах будут работать автобусы трех компаний

В Нижнем Тагиле с 1 июня несколько городских маршрутов поменяют свою нумерацию. Это связано с заключением новых контрактов с организациями, которые отвечают за перевозки пассажиров. Раньше этим занимались четыре организации, теперь на 44 маршрутах будут работать автобусы трех компаний. Контракты заключены с ООО «Техноком», ООО «Фирма ТАСС», ООО «Объединение «СОЮЗ-НТ».

- Период действия новых документов также рассчитан на семь лет, до 2028 года. Одной из особенностей этих контрактов является то, что они предусматривают обновление автомобильного парка организаций, - сообщают в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Изменения коснутся следующих маршрутов: № 6А от кинотеатра «Урал» до поселка Песчаный получит № 8. Маршрут № 30Л номером 31. Еще один круговой маршрут № 4Л получит в название № 5. А на автобусах с № 25Р старые таблички поменяются на № 27.