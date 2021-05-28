В Кировграде мужчину будут судить за убийство своей сожительницы

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Кировграде будут судить 45-летнего местного жителя, который убил свою сожительницу во время застолья. Его обвинили по статье «Убийство». Инцидент произошел 22 февраля этого года. Мужчина и женщина распивали алкоголь в квартире на Центральном бульваре. В какой-то момент между ними произошел конфликт. В порыве гнева уралец схватился за кухонный нож.

Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Мужчина в тот же день признался в совершении преступления и написал явку с повинной, - сообщают в СУ СК России по Свердловской области.

Следственный комитет собрал достаточно доказательств, чтобы уголовное дело по статье передали в суд для рассмотрения по существу.