Певица из Екатеринбурга Клава Кока приобрела Mercedes за семь миллионов рублей

Фото: Instagram Клавы Кока

Известная певица из Екатеринбурга Клава Кока стала владельцем иномарки премиум-класса Mercedes Maybach. Радостной новостью артистка поделилась со своими подписчиками в Instagram. Стоимость такого автомобиля начинается от семи миллионов рублей.

- Принимаю поздравления. Знакомьтесь, мой первенец Maybach! Мечты сбываются, я вам ни раз это говорила; главное работать и любить свое дело. Еще два года назад я на метро и автобусах гоняла, сейчас с теплом и благодарностью вспоминаю это время, - делится эмоциями Клава Кока.

Напомним, накануне уральская артистка попала в список Forbes. Эксперты опубликовали рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет. Всего в список попали сто человек, которых разбили по категориям: предпринимательство, финансы и инвестиции, наука и технологии, управление, спорт и киберспорт, социальные практики, новые медиа, музыка, искусство, мода и дизайн.