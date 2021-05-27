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В Екатеринбурге мужчину, избившего врача скорой помощи, приговорили к двум годам лишения свободы. Инцидент произошел 12 декабря 2020 года в доме на переулке Трамвайный, 3, на окраине Пионерского поселка. Медик, перепутав квартиры, случайно постучалась в дверь Вадима Ямалтдинова и разбудила его. Пьяный мужчина разозлился и стал избивать женщину.

- Ямалтдинов из хулиганских побуждений нанес множественные удары в область головы потерпевшей, причинив последней телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы: перелома нижней правой орбиты со смещением, ушиба головного мозга и гематом лица, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, в отношении лица осуществляющего служебную деятельность. Отбывать наказание Вадим Ямалтдинов будет в исправительной колонии общего режима.