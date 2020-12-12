В Екатеринбурге «кухонный боксер» избил детского врача

Фото «кухонного боксера» предоставлено В.Н. Горелых

Утром, 12 декабря, в Екатеринбурге напали на детского врача. Женщина приехала на вызов по адресу переулок Трамвайный, 3, на окраине Пионерского поселка, но позвонила не в ту дверь.

Из квартиры вышел пьяный мужчина, который напал на женщину и стал ее жестоко избивать. В результате у детского врача оказался сломан нос. Обеспокоенные соседи вызвали на место происшествия сотрудников полиции, которые отвезли дебошира в отдел полиции №3.

На пьяного мужчину составили административный протокол за хулиганство, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение легкого вреда здоровью».

Вот как редакции «КП-Екатеринбург» данное ЧП прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

- Утром 12 декабря в отдел полиции № 3 г. Екатеринбурга поступило сообщение от заведующего отделением неотложной помощи одной из детских поликлиник Екатеринбурга о том, что по адресу переулок Трамвайный,3, мужчина избил врача, прибывшего на вызов к ребенку. На месте нарядом полиции задержан 46-летний местный житель с признаками сильного алкогольного опьянения. Гражданин доставлен в дежурную часть территориального ОВД. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 (мелкое хулиганство). После вытрезвления задержанного полицейские продолжат работу по установлению обстоятельств инцидента. Сегодня представителями МВД будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью). Эта статья предусматривает наказание от 4 месяцев ареста до 2 лет лишения свободы. Ранее задержанный уже был судим за подобное преступление, - отметил полковник Горелых.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, следственным отделом по Кировскому району г. Екатеринбург СКР по факту данного инцидента организовано проведение доследственной проверки. Действиям мужчины будет дана правовая оценка на предмет совершения им преступления, предусмотренного ст. 124.1 УК РФ (воспрепятствование оказанию медицинской помощи), а также статьей УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение вреда здоровью потерпевшей - в зависимости от результатов судебно-медицинской экспертизы.