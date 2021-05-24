Футбольный клуб «Урал» обрел свой попечительский совет

Президент команды заявил, что в ближайшие года уровень нашего спорта существенно подрастет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга обрел свой попечительский совет. В его состав вошли представители ЕВРАЗа, «Сима-ленда», «СКБ Контур», ГК BROZEX, Уральского банка ПАО «Сбербанк России», «Уральских авиалиний», Мотива, а также другие компании. По мнению губернатора, у «Урала» есть все необходимое для хорошей игры: поддержка болельщиков, государства и коммерческих партнеров.

- Екатеринбург – большой мегаполис, мы привлекаем сюда инвестиции, выставочные мероприятия и при наличии такого стадиона нам, конечно, нужен сильный футбольный клуб, - отметил Евгений Куйвашев.

Одной из приоритетных задач совета является развитие детско-юношеского футбола в Свердловской области. Президент команды заявил, что в ближайшие года уровень нашего спорта существенно подрастет, а футбол в регионе выйдет на новый уровень.