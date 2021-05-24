Причиной столкновения двух электровозов под Асбестом стал пьяный машинист

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Транспортная прокуратура Свердловской области выяснила, из-за чего в начале марта на железнодорожных путях столкнулись два электровоза. Подтвердилась предварительная версия о том, что машинист, находясь на рабочем месте, употреблял алкогольные напитки. Проверка ведомства завершена.

- Причиной инцидента послужило нарушение трудовой и производственной дисциплины, Руководителю предприятия вынесли представление, три виновных должностных лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, а машинист тягового агрегата уволен с предприятия, - сообщают в уральской транспортной прокуратуре.

Напомним, ЧП на железной дороге произошло 1 марта недалеко от станции «Звезда». Столкнулись два поезда, в составе которых находилось по девять порожних вагонов. Удар был такой силы, что электровозы теперь восстановлению не подлежат.