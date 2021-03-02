Фото: Наталья Крылова

В уральском городе Асбесте на станции «Звезда» накануне произошло столкновение двух электровозов с вагонами. Удар был такой силы, что электровозы теперь восстановлению не подлежат. Оба машиниста оказались в нетрезвом состоянии. Об этом рассказала на своей странице в Facebook депутат городской думы Асбеста Наталья Крылова. По ее словам, станция «Звезда» находится в карьере «Ураласбеста». Здесь осуществляется вывоз руды из карьера.

- Оба тяговых агрегата были порожние (пустые). Один спускался. Второй стоял в тупике. Машинисты электровозов были в алкогольном опьянении, факт опьянения установлен врачами скорой помощи, - написала Наталья Крылова.

Фото: Наталья Крылова

Также она рассказала, что буквально три дня назад об одном из машинистов электровоза в местных СМИ писали, как об одном из лучших в своей профессии. Уральская транспортная прокуратура начала проверку.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе принадлежность электровозов, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц по соблюдению требований федерального законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - рассказали в ведомстве.