В Свердловской области за три дня произошло восемь ДТП с детьми

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД Свердловской области бьют тревогу из-за роста ДТП с участием детей. По данным госавтоинспекторов, только за минувшие три дня в регионе произошло восемь аварий, участниками которых стали дети в возрасте от 5 до 15 лет.

- В четырех случаях несовершеннолетние допустили нарушения Правил дорожного движения: переход проезжей части в неустановленном месте, пересечение проезжей части не спешившись с велосипеда, управление мопедом. Кроме этого, в выходные, причиной двух ДТП стал переход детьми дороги в неустановленном месте, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Еще в двух случаях дети получили травмы, находясь в автомобилях в качестве пассажиров. При этом в одном из ДТП серьезные травмы получил ребенок водителя-женщины, которая нарушила правила.

- Госавтоинспекция призывает родителей уделить внимание проведению с детьми дополнительных бесед по ПДД, обучению детей ориентированию в дорожной среде, а также мерам безопасности во время поездок на велосипедах и самокатах. В том числе и во время совместных поездок с ребенком следует демонстрировать положительный пример соблюдения ПДД, разъяснять детям опасность нарушений и возможные последствия, - добавили в УГИБДД по Свердловской области.

Всего с начала года в Свердловской области зарегистрировано 132 ДТП с участием детей. В них десять детей погибли и еще 144 получили травмы. В ГИБДД отмечают, что эти показатели уже превышают показатели прошлого года более чем в два раза.

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