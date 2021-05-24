На Урале 15-летний подросток на мопеде получил серьезные травмы, столкнувшись с мотоциклом

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В поселке Красноярка Серовского городского округа накануне, 23 мая, 15-летний подросток на мопеде получил серьезные травмы, столкнувшись с мотоциклом. Врачи диагностировали ему переломы височной и затылочной кости, с гематомой лобной, височной и затылочной областей. Мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии. Решается вопрос о транспортировке мальчика в больницу Екатеринбурга.

- 15-летний подросток, управляя мопедом «Альфа», на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу мотоциклу «Ява», приближавшемуся справа. После столкновения водитель мотоцикла скрылся с места происшествия, но был установлен и разыскан сотрудниками ГИБДД, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Подросток катался по улицам поселка без шлема. В ГИБДД выяснили, что мопед мальчик взял у отчима. Мужчине за то, что пустил подростка без прав за руль, придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей.

На мотоцикле, с которым столкнулся подросток, ехал 46-летний мужчина. У него не было ни регистрации на транспортное средство, ни прав, ни полиса ОСАГО. За это ему придется заплатить штраф. Также мужчина понесет ответственность за то, что уехал с места ДТП.

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