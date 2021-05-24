Фото: ЗооСпас в Екатеринбурге

В Екатеринбурге волонтеры спасли птенца сороки выпавшего из гнезда. Сорочонка заметили неравнодушные горожане во дворах на ул. Патриса Лумумбы и сообщили о нем зооспасателям. Пока волонтеры ехали на место, птенца напоили водой из шприца и посадили в картонную коробку.

Когда зооспасатели приехали на место, они выяснили, что птенец выпал из гнезда, которое находилось на дереве на уровне четвертого этажа.

- Из гнезда доносился писк других птенцов. Посадить сорочонка в гнездо непосредственно руками было невозможно, но было общее понимание, что с помощью удочки это можно попытаться сделать. После навешивания верёвки на максимальной безопасной высоте стали изобретать варианты дальнейших действий, - рассказал зооспасатель Евгений Зенков.

Чтобы вернуть малыша домой, зооспасатели разработали план действий и сначала, чтобы убедится в его успехе, они отработали его на пустом ведерке. Затем волонтеры посадили в ведерко укрепленное на удочке птенца, подняли его и аккуратно вытряхнули, повернув удочку вокруг своей оси.

Напомним, что зооспасатели регулярно выезжают на помощь животным и птицам, попавшим в беду. Так, недавно, волонтеры вытащили собаку из овощной ямы, которая не могла выбраться самостоятельно.

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