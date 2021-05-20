В Екатеринбурге зооспасатели вытащили из ямы собаку

Фото: vk.com/zoo_spas_ekb

В Екатеринбурге, недалеко от Маневровой, 15а, зооспасатели вытащили из ямы собаку. О псе, жалобно скулившем под землей, сообщили местные жители. Он провалился в заброшенную овощную яму и не смог сам оттуда выбраться.

- Такие вызовы периодически бывают и не относятся к сложным. Собака вытаскивается из ямы при помощи веревочной петли, которая набрасывается через голову и должна обхватить туловище (не шею). Чтобы правильно надеть петлю, не приближаясь к собаке, мы используем специальную телескопическую удочку, - рассказывает зооспасатель Евгений Зенков. - Иногда все можно проделать сверху, не спускаясь в яму. В этом случае пришлось спуститься, потому что в яме есть обширное пространство, и сверху собаку не было видно.

Пса успешно вытащили из ямы. Так как на ухе у него была желтая бирка, зооспасатели сделали вывод, что он уже попадал в отлов и содержался в приюте на Посадской, и отпустили его.

- Таких собак стерилизуют, помечают вот такой меткой и в случае, если они не агрессивны к людям, выпускают обратно, - отметил Евгений Зенков.

Чтобы в яму никто больше не упал, зооспасатели прикрыли ее найденным на месте деревянным поддоном.