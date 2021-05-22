Фото: "ЛизаАлерт"

Пропавших жительниц Туринска Елену Кошненкову и ее дочь Марину Островскую нашли. Об это сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт". Данный факт подтвердили и в свердловском главке полиции.

- Сегодня около 17 часов младшая дочь пропавшей женщины сама пришла в территориальный отдел внутренних дел по месту жительства в Екатеринбурга и сообщила, что ее мама и сестра живы и здоровы. Однако для снятия с контроля розыска людей сотрудникам полиции такого сообщения родственников недостаточно. Разыскиваемые должны подтвердить свое благополучное обнаружение. На момент опубликования данной заметки они в дежурную часть полиции так и не пришли для дачи соответствующих пояснений на предмет того, где они все это время находились и чем занимались. Впрочем, самое главное, что они живы, - рассказал пресс-секретарь главка Валерий Горелых.