Уехали в Екатеринбург в поисках работы: на Урале пропала женщина с дочерью

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В поселке Фабричный под Туринском пропали мать вместе с взрослой дочкой. С 15 мая о них нет никаких вестей. Их поисками сейчас занимаются волонтеры из отряда «ЛизаАлерт».

- 14 мая Марина с мамой сели на вечерний поезд до Екатеринбурга. С тех пор они на связь не выходили, - рассказывает сестра пропавшей. - Я им сказала, где живу и работаю, на тот случай если что-то случится, в итоге это был наш последний разговор.

Приметы 44-летней Кошненковой Елены Ивановны: рост 165 сантиметров, полное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В момент пропажи была одета в белую блузку, темные джинсы, бежевые балетки.

Приметы 25-летней Марины Островской: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. В момент исчезновения была одета в бордовый спортивный костюм, обувь неизвестна.

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

- 14 мая гражданка Кошненкова и ее дочь Марина уехали в столицу Среднего Урала на пассажирском поезде, чтобы найти себе работу. Об этом они проинформировали свою родственницу, живущую в Екатеринбурге. По прибытию на конечную станцию женщины проинформировали о том, что добрались благополучно, но до адреса своей второй дочери дамы не добрались, - рассказал представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых

Не дождавшись прибытия женщин, родственники обратились за помощью в полицию. На данный момент сотрудники уголовного розыска уже установили водителя такси, который довез женщин до вокзала в Туринске. Розыскные мероприятия продолжаются, на установление местонахождения женщин ориентированы наряды ППС.

Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах исчезновения женщин, можно, в том числе конфиденциально, проинформировать органы внутренних дел по 8(343) 358-71-61, - сообщает «КП» Валерий Горелых.