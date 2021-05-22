На Урале женщина убила мужа-инвалида из ревности

Из эпицентра криминальных событий полиция изъяла 10 ножей и другие важные вещдоки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле местная жительница обвиняется в убийстве своего мужа-инвалида. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», свердловчанке грозит до 15 лет колонии.

В региональном главке полиции пояснили, что супружеская пара злоупотребляла алкоголем в своей квартире в Ленинском районе. Инцидент произошел 20 мая. Женщина расправилась с супругом при помощи ножа.

- Под воздействием спиртного между еще совсем недавно вполне благополучной парой вспыхнул конфликт, супруги вспомнили былые семейные претензии друг к другу, что в итоге и вылилось в жестокую поножовщину по отношению к неподвижному хозяину квартиры, - рассказал пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Напомним, что СК начал проверку по факту смерти 15-летнего мальчика, который утонул в пруду.