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Происшествия22 мая 2021 11:03

На Урале женщина убила мужа-инвалида из ревности

Теперь ей грозит до 15 лет колонии
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Из эпицентра криминальных событий полиция изъяла 10 ножей и другие важные вещдоки

Из эпицентра криминальных событий полиция изъяла 10 ножей и другие важные вещдоки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле местная жительница обвиняется в убийстве своего мужа-инвалида. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», свердловчанке грозит до 15 лет колонии.

В региональном главке полиции пояснили, что супружеская пара злоупотребляла алкоголем в своей квартире в Ленинском районе. Инцидент произошел 20 мая. Женщина расправилась с супругом при помощи ножа.

- Под воздействием спиртного между еще совсем недавно вполне благополучной парой вспыхнул конфликт, супруги вспомнили былые семейные претензии друг к другу, что в итоге и вылилось в жестокую поножовщину по отношению к неподвижному хозяину квартиры, - рассказал пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Напомним, что СК начал проверку по факту смерти 15-летнего мальчика, который утонул в пруду.

Криминал