В Екатеринбурге мужчину будут судить за установку пиратского софта

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Екатеринбурге будут судить 34-летнего местного жителя за установку пиратского софта на компьютеры. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование объектов авторского права, совершённое в крупном размере». Следователи считают, что объявления об установке нелегальных программ мужчина публиковал в интернете.

- Полицейские, с целью организации проверочной закупки, договорились с мужчиной об установке на компьютер нескольких профессиональных программ, предназначенных для проектирования различных объектов, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

В качестве оплаты за свои услуги подозреваемый получил три тысяч рублей, хотя действительная общая стоимость инсталлированных им продуктов составляет более 100 тысяч рублей. Сбор доказательств по делу продолжатся.