Депутаты гордумы поддержали предложение администрации изменить Устав Екатеринбурга ради Академического

Следующий этап - обеспечить доступность государственных и муниципальных услуг жителям Академического Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты гордумы поддержали предложение администрации изменить Устав Екатеринбурга ради нового района - Академического. Изменения вносятся с целью приведения документа его в соответствие с федеральным и областным законодательством. Они должны вступит в силу 1 октября 2021 года.

- Все эти годы Академический рос органически, не дожидаясь, присвоение статуса отдельной территории. Сейчас ключевая задача - обеспечить доступность государственных и муниципальных услуг для жителей как можно раньше, – рассказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков.

Вскоре в районе появятся большой офис МФЦ, взрослая поликлиника, ЗАГС и органы социальной защиты.

Напомним, ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении новому району наименования «Академический». До этого решение гордумы о наименовании новой административной единицы согласовали депутаты регионального парламента.