Михаил Мишустин утвердил название будущего района Екатеринбурга

В районе преимущественно проживают молодые семьи с детьми Фото: Алексей БУЛАТОВ

Название «Академический» для будущего восьмого района Екатеринбурга утвердили в правительстве. Распоряжение, подтверждающее этот факт, опубликовано на портале правовой информации. Документ подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Напомним, что о создании восьмого района заговорили еще в начале 2019 года. В него войдут микрорайон Академический и присоединенный к нему Широкореческий. У него будет собственная администрация и филиалы органов госвласти.

Фото: скриншот с портале правовой информации

Площадь нового района составит около 4,5 тысяч гектаров земли. По предварительным подсчетам, все строительство обойдется городскому бюджету в 400 миллионов рублей. Для развития района специально была создана депутатская группа. Планируется, что самостоятельным он станет уже к 300-летию Екатеринбурга - к 2023 году.