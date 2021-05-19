В Краснотурьинске наградили 36-летнего мужчину, спасшего школьника из ледяной воды

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Краснотурьинске наградили 36-летнего жителя Башкортостана Андрея Горькова, который спас ребенка, тонувшего в ледяной воде. Герою вручили медаль «Доблесть и Отвага» от Следственного комитета России, а также медаль от МЧС. История, которая стала поводом для торжественной церемонии, произошла 8 ноября прошлого года на тонком льду в районе улицы Рюмина. Андрей Горьков работал в Краснотурьинске вахтовым методом и находился недалеко от места происшествия.

- Внезапно он услышал пронзительный крик ребенка о помощи. Увидев, провалившегося под лед мальчика, 2009 года рождения, мужчина быстро сориентировался в окружающей обстановке и первоначально попытался помочь ребенку, протянув ему длинную ветку, - рассказали в СУ СК России по Свердловской области.

Ребенку не хватило сил, чтобы дотянуться до нее, тогда мужчина, рискуя своей жизнью, подполз по хрупкому льду к школьнику и вытянул его из полыньи, схватив того за руку. Сам Андрей Горьков воспитывает троих детей и героем себя не считает.