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Спасителя мальчика, провалившегося под лед в Краснотурьинске, наградят

Андрей Горьков будет представлен к медали МЧС России «За спасение погибающих на водах»
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Героя, спасшего ребенка, наградят медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах»

Героя, спасшего ребенка, наградят медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасителя мальчика, провалившегося под лед в Краснотурьинске, наградят медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Напомним, 36-летний Андрей Горьков проходил мимо пруда, когда услышал крики о помощи.

- Сначала Андрей пытался бросить мальчику конец палки, но сил ухватиться за нее у ребенка уже не было. Тогда мужчина ползком по неокрепшему льду с риском для жизни добрался до ребенка и вытащил его из ледяной воды, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Благодаря мужчине 11-летний мальчик остался жив. Мы публиковали видео геройского поступка Андрея. Отметим, что герой приехал на Урал из Башкирии для работы на промплощадке «Богословского рудоуправления».