Местные жители говорят, что школьники часто играют в хоккей на тонком льду. Фото: скриншот видео

На севере Свердловской области в городе Краснотурьинск едва не утонул школьник. Мальчик вышел на тонкий лед и провалился. К счастью на помощь пришел гуляющий рядом мужчина. Им оказался вахтовик из Башкирии по имени Андрей. На видео снятом местным жителем Дмитрием видно, как мужчина ползет к кромке льда, а потом вытаскивает ребенка из воды.

Примечательно, что, по всей видимости, это далеко не первый случай детских шалостей на едва замерзшем водоеме. В городских пабликах пишут, что дети часто собираются после уроков, чтобы поиграть в хоккей.

Напомним, что к трагедии может привести и рыбалка. Две недели назад на Среднем Урале утонул мужчина, который вместе с товарищем решил раньше времени открыть сезон рыбной ловли.

СОВЕТ ОТ МЧС

Лед на водоемах будет крепким только при устойчивых отрицательных температурах в течение 2-х недель и его толщина должна быть не менее 10 см. На реках лед и вовсе встаёт значительно позже, когда ночные температуры стабильно будут держаться около -10.

Не повторяйте чужих ошибок и не выходите на первый лед – это опасно для жизни!