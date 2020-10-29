Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На севере Свердловской области любительская рыбалка обернулась трагедией. Двое жителей Волчанска отправили за рыбой на озеро и неминуемо провалились под лед. Несмотря на то, что толщина корки была всего три сантиметра, а на Урал лишь недавно пришли заморозки, мужчины отважились выйти порыбачить на затопленном карьере.

Одного из них успели вытащить из воды спасатели Карпинского поисково-спасательного отряда, второй – утонул.

- Спасатели, первый лёд самый коварный и опасный. Как только наступают минусовые температуры, воду «схватывает» первая ледяная корка, которая на первый взгляд спокойно выдержит человека, но это, к сожалению, не так, - отмечают в МЧС.

На затопленном песчаном карьере, расположенном на 64 км автодороги Серов – Ивдель, под лед провалились два рыбака. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Лед на водоемах, как уточнили спасатели, будет крепким только при устойчивых отрицательных температурах в течение 2-х недель и его толщина должна быть не менее 10 см. На реках лёд и вовсе встает значительно позже, когда ночные температуры стабильно будут держаться около -10.

Не повторяйте чужих ошибок и не выходите на первый лед – это опасно для жизни!