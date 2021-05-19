В Свердловской области изнасиловали 17-летнюю студентку

Фото: личная страница потерпевшей в социальных сетях

В Красноуфимске возбудили уголовное дело на 23-летнего парня, которого обвиняют сразу в трех преступлениях. Как рассказал «Комсомолке» источник в силовых структурах, ранее не судимый уралец изнасиловал 17-летнюю учащуюся Красноуфимского педагогического колледжа.

- Девушка заявляет, что на нее напали в подъезде, это было еще в январе. Сама она родом из Ревды, воспитывается в полной семье, - пояснил инсайдер «КП».

Возбуждены уголовные дела по статьям «Половое сношение», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Свердловчанину грозит до 20 лет лишения свободы.

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев. Напомним, что в Первоуральске 60-летняя женщина спасла дочку от педофила, который напал на девочку в лифте.