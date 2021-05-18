Ему предъявлены обвинения в насильственных действиях сексуального характера и покушении на убийство, с целью скрыть другое преступление Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске 60-летняя женщина спасла 16-летнюю дочку от педофила. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, инцидент произошел 16 мая в доме на улице Ленина. Извращенец напал на девочку в лифте, но не был готов к сопротивлению.

- Девочка зашла в подъезд и стала подниматься наверх, а маньяк проскочил за ней. На 10 этаже девочку встречала мама, она то и дала отпор насильнику. Тот убежал, но через сутки был пойман, - пояснил инсайдер «Комсомолки».

Нападавшим оказался ранее судимый за убийство и изнасилование Андрей Я. Он уже дал признательные показания. Ему предъявлены обвинения в насильственных действиях сексуального характера и покушении на убийство, с целью скрыть другое преступление. Ему грозит до 20 лет колонии.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.