В Нижнем Тагиле прошел традиционный благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!»

Победители забега Дай пять Валентина Зыкова, Петр Медведев, Виталия Панкова Фото: предоставлено Евраз

17 мая 2021 г. - В Нижнем Тагиле прошел седьмой благотворительный забег ЕВРАЗа и городской спортивный праздник «Дай пять!». В забеге приняли участие около 1500 человек. Это сотрудники и дети работников ЕВРАЗа, жители Нижнего Тагила, Качканара, Екатеринбурга, Лесного, Кушвы, Алапаевска, Верхней Салды, Невьянска, сел Петрокаменского, Николо-Павловского, поселка Горноуральского.

- Забег состоялся в очном формате только благодаря тому, что более 50 процентов наших сотрудников привились от коронавируса, а если учитывать тех, у кого есть антитела, то количество защищенных сотрудников составляет 70 процентов численности персонала. Очень важно, что забег не только позволяет нам приобщаться к спорту, но и помогать детям с ограниченными возможностями здоровья, – сказал Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Сегодня отличная погода, но она сложна для участников, хотя именно при такой температуре работают люди в горячих цехах ЕВРАЗ НТМК. Спасибо им за тяжелый труд, благодаря которому развиваются наш комбинат, компания, город.

Денис Новожденов и Владислав Пинаев поприветствовали участников Фото: предоставлено Евраз

- Я очень рад, что в Нижнем Тагиле постепенно возобновляются массовые спортивные мероприятия. Видно, что все соскучились по таким праздникам, особенно по забегу «Дай пять!, – сказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Традиционно взрослые пробежали дистанцию 5 км, дети – 1 км. Впервые на старт спортсменов выпускали группами во избежание скопления людей. Каждому выдавался индивидуальный стартовый номер с чипом для фиксации времени. По результатам забега абсолютным чемпионом с результатом 16 минут 8 секунд стал газовщик доменного цеха ЕВРАЗ НТМК Петр Медведев, среди женщин дистанцию быстрее всех преодолела студентка Виталия Панкова – за 19 минут, 32 секунды. Победительница прошлых лет, экономист ЕВРАЗ НТМК Валентина Зыкова заняла второе место, она прибежала на несколько секунд позднее.

Среди детей в разных возрастных категориях победителями стали Алина Сулейманова, Александра Скоробогатых, Кристина Марфута, Вадим Кутергин, Виктор Горин, Роман Неволин.

Забег прошел с соблюдением санитарных ограничений, действующих в регионе, участники не нарушали масочный режим и держали безопасную дистанцию. Соревнования проходили в 30-градусную жару, поэтому особое внимание уделялось самочувствию бегунов. Волонтеры следили за тем, чтобы всем хватило воды. Возле трассы дежурили медики.

В этом году из-за ограничений на мероприятии работало меньше активных площадок, однако для всех любителей бега, болельщиков и гостей праздника была подготовлена концертная программа, работали фотобудка и видеоспиннер, гости увидели показательные выступления воркаутеров и тхэквондистов, цирка «Аншлаг», вокальных и танцевальных коллективов Дворца культуры металлургов.

Фото: предоставлено Евраз

Фото: предоставлено Евраз

Каждый взрослый участник забега вносил благотворительный взнос. Компания ЕВРАЗ удвоит сумму собранных пожертвований. Средства будут направлены в нижнетагильскую начальную школу – детский сад № 105 для детей с ограниченными возможностями здоровья и в качканарскую школу, реализующую адаптированные основные общеобразовательные программы. На пожертвования прошлых лет были приобретены спортивные и уличные тренажеры, оборудованы детская и спортивная площадка, приобретено оборудование для занятий адаптивной и общей физкультурой в спортзалах учреждений.

6 июня забег «Дай пять!» пройдет в Новокузнецке, а 19 июня – в Москве. Работники дивизиона «Урал», победившие в забеге, примут участие в мероприятии в Москве.