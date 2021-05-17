В Екатеринбурге водители встали в пробку из-за ремонта моста на Бебеля

Объехать перекрытие можно по четной стороне улицы Бебеля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закрыли на ремонт нечетную сторону моста на Бебеля. Из-за этого в первый день рабочей недели водители встали в пробку. Затор растянулся на несколько километров.

Судя по «Яндекс.Картам», водителям приходится стоять в пробке на улицах Халтурина, Бебеля, Токарей, Серафимы Дерябиной и Гурзуфской.

Нечетная сторона будет закрыта для проезда до 20 июля. Объехать перекрытие можно по четной стороне улицы Бебеля, где организовано двухполосное движением в каждом направлении.

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