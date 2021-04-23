В мае временно ограничат движение транспорта в трех районах Екатеринбурга

Движение временно перекроют в Ленинском, Верх-Исетском и Железнодорожном районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следующем месяце в Екатеринбурге движение транспорта ограничат сразу в трех районах Екатеринбурга - Ленинском, Верх-Исетском и Железнодорожном. На участках дорог будут проводить ремонтные работы.

- Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей - обратить особое внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут передвижения, - сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

В Ленинском районе с 11 по 31 мая 2021 года будет закрыт проезд по улице Советских Женщин, от улицы Шаумяна до переулка Федорова. Здесь специалисты ООО «Брусника» будут благоустраивать территорию.

В Верх-Исетском районе с 15 мая по 20 июля 2021 года закроют движение транспорта по нечетной стороне улицы Бебеля, от улицы Готвальда до улицы Кирова. Здесь рабочие «Городского управления дорожно-строительных работ» займутся ремонтом моста. На время перекрытия движение будет направлено по четной стороне улицы Бебеля.

В Железнодорожном районе с 00:00 15 мая до 05:00 17 мая 2021 года будут ремонтировать трамвайные пути на переезде по улице Технической, вблизи дома № 28а. Поэтому ЕМУП «Городской транспорт» закроет движение трамваев № 7, 10, 12, 13, 24 в обоих направлениях от остановки «Таганский ряд» до станции «7 Ключей» по улице Технической.

Также из-за ремонта моста будет закрыт проезд для всех видов транспорта на переезде по улице Технической, вблизи дома № 28а. На время проведения работ движение будет направлено по улицам Технической и Надеждинской.