Нуждается в медицинской помощи: в Екатеринбурге пропал 72-летний пенсионер

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге разыскивают 72-летнего Липатова Андрея Владимировича. Пожилой мужчина вышел из дома в Чкаловском районе города и до сих пор не вернулся. Волонтеры отряда «Прорыв» отмечают, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.

- Приметы: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, голубы глаза, сам мужчина лысый, по бокам седина, носит бороду, усы. К особым приметам можно отнести глаукому правого глаза.

На момент пропажи был одет в спортивное трико темно-синего цвета на подтяжках, рубашку светлого цвета в голубую полоску, шляпу соломенную желтого цвета, галоши серого цвета, очки "хамелеон" в металлической оправе, с диоптриями.

Если вы знаете, где может находиться мужчина, сообщите руководителю отряда «Прорыв» по номеру 89000440220 либо позвоните в полицию по телефону 02.