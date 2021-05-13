На Ночь Музыки в Екатеринбург приедут Клава Кока и Татьяна Овсиенко

Фото: предоставлено организаторами Ural Music Night

Организаторы Ural Music Night - 2021 рассказали, кто будет хедлайнерами еще двух площадок на фестивале. По их словам, ожидается выступление поп-звезд разных поколений.

- Популярная музыка 90-х и современная поп-музыка наряду с классикой и джазом такая же часть праздника жизни, молодежь услышит своих кумиров, а старшее поколение окунется в приятную ностальгию, - рассказал директор Ural Music Night Евгений Горенбург.

Так, на сцену JMART-GikKon Stage, которая развернется в Историческом сквере на Плотинке, выйдет артистка лейбла Black Star, певица из Екатеринбурга Клава Кока. Вместе с ней на площадке выступят молодые артисты: «Айскрим Харт», Soika, Soufee, Кирилл Медников, SOLOMONA, «Франкли» и другие.

На сцене на пересечении улиц Вайнера и Попова тем временем устроят дискотеку 80-х и 90-х годов. На площадку под названием «Дисколенд» выйдут Татьяна Овсиенко, группы «АНОНС», «Божья Коровка» и «Электронный мальчик».

Напомним, что Уральская Ночь музыки пройдет 25 июня. Закроет фестиваль Леонид Агутин. На рассвете он споет песню «Ночь пройдет, наступит утро ясное…» вместе с камерным оркестром B-A-C-H.